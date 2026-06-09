「MUSIC AWARDS JAPAN WEEK SPECIAL LIVE Billboard JAPAN−Spotify present Women In Music−EQUAL STAGE」が9日、東京・SGCホール有明で開催された。3番手で登場した女性2人組バンドの羊文学は、アニメ「呪術廻戦」のエンディングテーマとして、全世界で累計2億回以上再生されたというヒット曲「more than words」など5曲を披露。「今日は来てくれて、ありがとう」と、満員の観客に感謝した。会場で公開されたインタビュー映