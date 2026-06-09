猫たちの反応▶▶この作品を最初から読むタイプも性格も体型も違う3匹の猫ちゃんたちと暮らす日々は、ほどよく脱力できて癒やされること間違いなし！「猫の身体でいちばん好きな部位はおしり」と語るのは、3匹の愛猫たちと共に暮らしている卵山玉子さん。ボス猫のツンデレ担当・トンちゃん（8歳）、マイペースでスピード系和顔担当・シノさん（7歳）、やんちゃ坊主で遊びが大好きなマッチョ・たねお（5歳）に囲まれて過