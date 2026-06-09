悪巧みがバレる！▶▶この作品を最初から読む不倫相手とサレ妻のあり得ない友情、変わりゆく夫婦関係。数々の欲望を抱えた登場人物が向き合うことになる「地獄」とは？家のお金の優先順位は、「子どもの教育資金」「住宅購入資金」「家族旅行」。自分のことに時間もお金も割けなくなった主婦・紗衣は、鏡を見て自分にうんざりする毎日を送っていました。そんなある日、彼女は高級美顔器を思い切って購入します。しかし、