6月9日の「踊る！さんま御殿!!」にて「パパママの心配事相談会」を放送。息子や娘を持つパパママ有名人たちがゲストに登場し、子どもたちにまつわる悩みや心配を明かした。最初のテーマ「我が子をついつい心配しすぎちゃう事」では、辻󠄀希美が、息子に対して、「高校に入った瞬間に遊び方が派手になった」と心配の声をあげる。「女の子とも遊ぶようになったんですけど、うちに呼んで、もうずっと女子をガン見」と明かすと