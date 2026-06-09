『小5クイズ1000万円が出たスペシャル！』今夜、この中から全問正解で賞金1000万円獲得者が出る！今回の挑戦者は――元・日テレアナウンサーコンビ、羽鳥慎一×岩田絵里奈！ 早稲田大卒の羽鳥と慶應大卒の岩田が高学歴アナウンサータッグを結成。フリーとなり新たなステージに立つ岩田、 長年、朝の情報番組のMCを務める羽鳥の知識と経験が試される！ 果たして息の合ったコンビネーションで1000万円獲得なるか