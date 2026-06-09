都内のスーパーで多くの人が手に取っていたのは…20代「ズッキーニを買いました。値段に惹かれて、久々に使ってみようかなと思って」70代「大きいですよね、色も濃いしね」旬を迎えたズッキーニです！人気の理由の一つはお値段。こちらではズッキーニが4本から7本入って257円（税込）で売られていました。アキダイ秋葉弘道 社長「大きさによっては1本50〜60円が普通になってくる。国民食になってきた気がしますよ、ズッキー