夏に向けて出番が増える「冷たい麺」料理。いま、その味を左右する「めんつゆ」の種類が大幅に増えています。梅雨を彩るめんつゆ市場、取材しました。【写真で見る】そうめんが韓国冷麺風に！シャーベット状のめんつゆ1人前からサクッと！“小分け使い切りタイプ”が人気9日、都内のスーパーに行ってみると、そうめんやうどん、そばなどに“かけるだけ”の「めんつゆ」がずらり。コモディイイダ西尾久店筒井浩章 店長「