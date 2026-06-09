今が旬の「ズッキーニ」は、この20年間で生産量が6倍になっているといい、夏の食卓で大活躍しそうです。【写真を見る】トースターで簡単に！ズッキーニのおすすめ調理法ただ、どう調理したらいいのか分からないという人も多いのでは。管理栄養士おすすめの簡単調理法を教えてもらいました。今が旬！「ズッキーニ」がお買い得都内のスーパー「アキダイ関町本店」で多くの人が手に取っていたのは「ズッキーニ」。20代「ズッキーニを