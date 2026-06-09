プロ野球24人目となる全球団勝利を達成し、跳び上がってナインとタッチを交わす巨人・則本（中央）＝楽天モバイルパーク巨人の則本昂大投手（35）が9日、楽天モバイル最強パーク宮城で行われた楽天1回戦で6回1/3を2失点で勝利投手となり、プロ野球24人目の全球団勝利を達成した。4月の上沢直之（ソフトバンク）に続いて、現存する12球団全てから白星を挙げた。則本は滋賀・八幡商高から三重中京大を経て2013年にドラフト2位で