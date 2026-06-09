いま、スーパーやコンビニでも、台湾や韓国、タイ、インドネシアにメキシコ、ハワイと「世界の味」が楽しめるのをご存じですか？【写真を見る】韓国で大流行中の「クロッチ」って何？身近な場所、手ごろなお値段で楽しめるこだわりの味を取材しました。「食を通じて海外旅行気分を」スーパーで“世界のグルメ”の惣菜コーナー東京・大井町のスーパー「ライフ」の新店舗に、2026年3月から登場したお惣菜コーナーは、世界のグルメが