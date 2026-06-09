3回、先制3ランを放った巨人のダルベック（右）＝楽天モバイルパーク巨人が4本塁打で突き放し5連勝。三回にダルベックが3ラン、六回に佐々木が2ランを放ち、以降も岸田と大城のソロでリードを広げた。則本が七回途中まで2失点と力投し2勝目を挙げた。楽天は4連敗で負け越しは15になった。