栃木県宇都宮市で目撃が相次いでいたクマ1頭が、住宅の敷地内で捕獲されました。警察によると、さらに別のクマがいる可能性もあるということで、引き続き警戒が続いています。■クマが泳ぎ…フェンスを乗り越える9日未明午前2時20分ごろには、栃木県宇都宮市の住宅街を走る1頭のクマが、およそ半日後の昼すぎには、用水路を泳ぐクマも撮影されました。撮影者「ざばーんと落ちる音がして、川の方を見たらクマが泳いでいた。1メート