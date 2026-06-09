女優の杉咲花が9日、都内で開催されたPrime Originalドラマシリーズ『クロエマ』配信記念スペシャルイベントに、多部未華子、岩瀬洋志、今泉力哉監督と共に出席。カルチャーショックを受けた撮影体験を振り返った。【写真】杉咲花の背中が美しすぎる本作は、『逃げるは恥だが役に立つ』で人気を博した漫画家・海野つなみの最新連載作品『クロエマ』を実写ドラマ化。杉咲と多部がダブル主演＆初共演し、占いの店を中心に起こる