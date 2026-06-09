ソフトバンクは９日の阪神戦（みずほペイペイ）に１０―４の快勝を収め、大事なカード初戦を制した。４番・栗原陵矢内野手（２９）が先制の１８号２ランを含む２発、４打点の活躍で打線をけん引。鷹が計６本塁打で虎を圧倒した。初回に栗原の１８号、２回に野村の１号、３回に栗原の１９号、４回に野村の２号、５回に近藤の１０号、牧原大の１号と５回までに衝撃の一発攻勢でワンサイドゲームに持ち込んだ。試合後、小久保監督