クイズ制作集団「Ｑ星群」の代表で「ジャスコ林」の異名を持つクイズプレーヤーの林輝幸が９日、自身のＳＮＳで一般女性との結婚を発表した。「この度、かねてよりお付き合いしておりました方と結婚いたしました」と報告。相手の女性とは２年前に仕事を通じて出会い、「この人とならどんな困難も乗り越えられる」と結婚を決意したという。「これからも皆様への感謝の気持ちを忘れず、私もまた妻にとってよき支えとなれるよう