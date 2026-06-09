女優・安達祐実が９日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜・午後１時）に出演し、子どもたちについて語った。２０歳になった長女は現在、海外で暮らしているという。一時は女優になる夢を口にしていたというが、「今は全然。『女優さんは大変そうだから』って言っていました。ただ、この世界に通じるお仕事はしていきたいというか、洋服に興味があって、スタイリストさんになりたいって言っていますね」と明かした。