◆日本生命セ・パ交流戦２０２６楽天２―８巨人（９日・楽天モバイル最強）巨人が今季最多で昨年８月１９日のヤクルト戦（神宮）以来の１試合４本塁打を記録した。まずは３回２死一、三塁でダルベックが左翼席へ先制の１０号３ラン。３―０の６回は１死二塁から佐々木が左翼ホームランゾーンへ５号２ランを放った。５―０の７回はプロ初の３番に入った岸田が左翼席へソロをマーク。７―２の９回１死走者なしでは大城が左翼