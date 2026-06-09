◆日本生命セ・パ交流戦２０２６楽天２―８巨人（９日・楽天モバイル最強）巨人が４本塁打で快勝。２引き分けを挟んで５連勝で７戦負けなしとなった。３回にダルベックの３ランで先制。３―０の５回、先頭の１番・浦田が驚異的な粘りを見せた。カウント２―２から８球連続ファウルとした。相手の先発右腕・荘司は試合前の時点でパ・リーグ奪三振トップの右腕。直球、フォーク、カーブ、カットボールと相手が勝負球を変え