◆日本生命セ・パ交流戦２０２６楽天―巨人（９日・楽天モバイル最強）巨人の大城卓三捕手が６号ソロを放った。「５番・捕手」で先発出場。７―２の９回１死から楽天・西垣の１４９キロ直球を捉えると、打球は逆方向の左翼ポール際に飛び込んだ。打球速度は１５６キロ、飛距離は１０８メートル。ダルベック、佐々木、岸田に続く一発は、今季最多となる１試合４本目の本塁打となった。