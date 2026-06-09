Novel Coreが、映画『名無し』の主題歌「名前」の制作過程を収めたBehind The Scenes映像を公開した。映画『名無し』のために書き下ろされた「名前」は、Novel Core自身のトータルディレクションのもと、ハウスバンド・THE WILL RABBITS、共同制作者・JUGEMとともに制作された、Novel Core初の映画主題歌となる。“繋がること”と“失うこと”が隣り合わせにある人間の矛盾をテーマに、「名前をつける」という行為を、“大切なもの