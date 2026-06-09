◆日本生命セ・パ交流戦２０２６楽天２―８巨人（９日・楽天モバイル最強）楽天は巨人に敗れ、４連敗を喫した。借金は今季ワーストの１５となった。先発した荘司は２回まで走者を許しながらも無失点。しかし、両チーム無得点の３回に２死一、三塁でダルベックに３ランを被弾した。先制点を献上する展開になった。打線は走者を出しながらももう一押しができない展開が続いた。２回は１死一、三塁の好機を演出。太田がセー