【モスバーガー】から、海老を主役にした「数量・期間限定バーガー」が登場。大きな海老フライを使った匠味シリーズやアボカドと組み合わせた海老カツバーガーなど、海老好きにはたまらないラインナップです。贅沢すぎる限定バーガーを、実際に食べてレビューしていきます。 ぷりっぷりの海老が口いっぱいに広がる 「モスの匠味 海老フライバーガ