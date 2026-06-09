◆日本生命セ・パ交流戦２０２６西武４×―３広島（９日・ベルーナドーム）広島は今季４度目のサヨナラ負け。３―３で迎えた９回に５番手の中崎が中崎が決勝点を許した。序盤は３点のリード。２回にファビアンが先制の４号ソロを放つと、３回にドラフト１位・平川が待望のプロ１号を放った。４回には坂倉が８号ソロ。３イニング連続の本塁打で優位に立ったが、先発の床田が中盤に捕まった。４回に１点を返され、５回２死一塁