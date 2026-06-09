皆さんは、未経験のことを上から目線でアドバイスされた経験はありませんか。本人は正論のつもりでも、当事者にとっては分かりきった発言にムッとしてしまいますよね。今回は、筆者の友人N子が義姉から心ない言葉を浴びせられたものの、後にまさかの立場逆転が起きたエピソードをご紹介します。 小さな夫婦喧嘩 N子は30代の主婦です。夫とは結婚8年目になります。以前は穏やかな夫婦だったものの、ここ数年はお互