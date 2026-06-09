◆日本生命セ・パ交流戦２０２６西武４☓―３広島（９日・ベルーナドーム）西武は長谷川信哉外野手が９回にサヨナラ打を放って３連勝を飾った。９回に登板し１回無失点に抑えたドラフト２位・岩城颯空投手がプロ初勝利を挙げた。３―３の９回。先頭の桑原が右前打で出塁。滝沢が投犠打、小島が申告敬遠、岸が左前打を放ち１死満塁のチャンスをつくった。ここで長谷川に打席が巡ってきた。「先頭で桑原さんがヒット出