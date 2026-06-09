◆日本生命セ・パ交流戦２０２６楽天２―８巨人（９日・楽天モバイル最強）巨人が引き分け２つを挟んで今季２度目の５連勝をマークした。則本昂大投手が昨年まで在籍していた古巣・楽天を相手に７回途中２失点と好投。今季最多１２６球を投げて２勝目挙げ、１２球団勝利を達成した。打ってはダルベックの１０号３ランから一発攻勢。今季最多４発と打線がはまった。貯金は今季最多７。再び大型連勝へと突き進む。大きな弧を