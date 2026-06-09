ホラー映画「オブセッション 災愛」（7月17日公開）が世界興収2億ドル（約300億円）を突破し、映画製作会社「フォーカス・フィーチャーズ」史上最大のヒット作となった。YouTuber出身のカリー・バーカー監督による同作は、製作費約75万ドル（約1億1000万円）という低予算ながら、ここ数週間で驚異的な興行成績を記録している。 【写真】“ヒロイン”の狂気の表情YouTuber出身監督