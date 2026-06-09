南アフリカに無得点世界一を知る唯一の選手が語る課題なでしこジャパン（日本女子代表）は、6月9日にJ-GREEN堺で南アフリカ代表と練習試合を行い、0-1で敗れた。5-0と大勝した9日の同代表との国際親善試合とは対照的な結果となり、5月に就任した狩野倫久監督にとっては厳しい現実を突きつけられる形となった。狩野監督が掲げる目標は、1年後に迫ったブラジルワールドカップ（W杯）での「世界一奪還」。そのロードマップを逆