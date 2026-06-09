◇プロボクシングウエルター級8回戦磯谷大心《TKO6回2分37秒》シェ・ジュンイ（2026年6月9日東京・後楽園ホール）元WBA・WBC世界スーパーウエルター級王者の輪島功一氏（83）の孫で、前日本ユース・ウエルター級王者の磯谷大心（24＝三迫）がシェ・ジュンイ（中国）に6回TKO勝ちし、7連勝を飾った。プレッシャーをかける相手の動きを冷静に見極めながら、初回終了間際にカウンターの右ストレートでダウンを奪った。そ