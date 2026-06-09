◇交流戦巨人8―2楽天（2026年6月9日楽天モバイル）巨人は打線が今季最多の4本塁打を含む15安打8得点と爆発し、2分けを挟んで今季2度目の5連勝。リーグ優勝した2024年以来2年ぶりの貯金7とした。6月はいまだ無敗の5勝2分け。試合後にヤクルトが敗れたため、巨人がセ・リーグ単独2位に浮上。首位・阪神も敗れたため、阪神とは0.5ゲーム差となった。巨人が2位以上になるのは開幕戦に勝って首位タイだった3月27日以来74日ぶ