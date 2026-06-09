◇交流戦阪神4―10ソフトバンク（2026年6月9日みずほペイペイ）初見参の博多の地で、ドラ1ルーキーが意地を見せた。4回までに6点を失い、炎上状態だったチームに立石正広が喝を入れた。5回2死一塁から大津の128キロチェンジアップを左翼に運んだ。5月24日の巨人戦でのプロ1号から11試合ぶりのアーチ。伝統の一戦を争うライバル、そして日本一12回のソフトバンク。強い相手にこそ、立石は真っ向からぶつかっていく。「1番