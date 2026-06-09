◇プロ野球セ・パ交流戦巨人8−2楽天(9日、楽天モバイル)楽天が巨人に4本のホームランを浴びるなど、4連敗。交流戦は10敗目を喫しました。先発の荘司康誠投手は3回にダルベック選手に10号3ランを献上。6回には佐々木俊輔選手に5号2ラン、7回には岸田行倫選手に3号ソロを浴び、7回115球を投げ、6失点の内容でした。打線は2回に1アウト1、3塁とし、太田光選手がセーフティースクイズを試みましたが、本塁タッチアウト。中盤までな