◇交流戦西武4―3広島（2026年6月9日ベルーナＤ）西武の西口文也監督（53）は6回守備からベンチ退いたネビンについて「張ってると言ったんで、無理をさせずに」と、大事を取っての交代だったと明かした。張りが出ている場所については明かさなかった。サヨナラ3連勝については「早い回に追いついたことが結果につながった。（9回は）先頭の桑原が出たら何とかなるんじゃないかと思ったんですけど、良かったです」と振