韓国のガールズグループ・LE SSERAFIMの宮脇咲良さんは6月8日、自身のInstagramを更新。へそ出しの圧巻スタイルを披露しました。【写真】宮脇咲良のへそ出し圧巻スタイル「ピンクくら大好き」宮脇さんは「LAへ行ってきます」と韓国語でつづり、11枚のソロショットを投稿。黒いタンクトップにデニムを合わせ、ピンクのボブヘアが映えるコーディネートです。10枚目の鏡越しの自撮りショットでは、トップスから引き締まったウエストラ