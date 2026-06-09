新年度も2カ月が過ぎ、健診を受けた方の中には「去年より体重が増えた」「血圧が少し上がっていた」など、気になる結果があった方も多いことでしょう。健康診断や診察で「脂肪肝ですね」と言われた経験がある方もいると思います。脂肪肝とは、肝臓に脂肪が過剰にたまった状態のことです。「痩せた方がいいんですか？」と診察室で質問される方もいます。もちろん、体重管理は脂肪肝の改善において大切です。しかし近年の研究では、