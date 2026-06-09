俳優の杉田かおるさんは6月9日、自身のInstagramを更新。最新のオフショットを公開しました。【写真】杉田かおるの近影「杉田さん可愛い」杉田さんは「小津安二郎監督の仕事部屋は、なんか落ち着く空間ですこのやかんは、実際に監督が、徳利を入れて熱燗にして愛用されていたもの」とつづり、6枚の写真を投稿。和室に座ったオフショットです。自然体な笑顔を見せています。落ち着いた空間に溶け込む姿に癒されます。コメントでは