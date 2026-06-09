サントリーのRTD商品ラインアップサントリーは、10月に酒税改正を迎えるRTD（Ready to Drinkの略。栓を開けたらすぐに飲める手軽なお酒）に関する戦略説明会を6月1日に開催した。説明会では、RTDの市場動向や今後の予測について解説すると共に、酒税改正を踏まえた同社のRTD戦略として「基幹ブランドへの投資強化」「狭義ビールユーザーの買い回り促進」「未来に向けた若者層の需要創造」の3つの柱で各ブランドの商品展開に力を注