アヲハタは、10月1日出荷分から「アヲハタ まるごと果実」シリーズ計13品を値上げする。果実などの原材料価格をはじめ、包装資材費、物流費、エネルギー費や人件費等の上昇が続く環境の中、同社ではこれまで継続して生産合理化と経費節減を推進してきた。しかしながら、企業努力だけでコスト上昇分を吸収することは極めて困難であり、今後も高品質で安全・安心な商品を安定的に届けるため、やむを得ず価格改定を実施せざるを得ない