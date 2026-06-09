日本歌手協会恒例の「夏まつり唄まつり2026」が24、25日に練馬文化センター大ホールで開催される。昼夜3回の公演で総勢100人以上の歌手が参加する。5月31日に悪性リンパ腫のため92歳で亡くなった協会顧問の菅原洋一さんをしのぶ企画も実施される。当初は、菅原さんが伍代夏子（64）とデュエットで歌う予定だった1982年のヒット曲「アマン」を、歌手協会理事長の合田道人（64）と伍代がデュエットする。日本歌手協会から贈