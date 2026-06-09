◇プロ野球セ・パ交流戦巨人8−2楽天(9日、楽天モバイルパーク)巨人が2度の引き分けを挟んで5連勝。6月は7試合で5勝2分けと負けなしです。先発の則本昂大投手が古巣楽天相手に力投をみせて、12球団勝利を達成しました。3回、2アウト1、3塁のチャンスで、4番ダルベック選手が楽天先発・荘司康誠投手の初球を捉える、レフトスタンドへの一発。来日1年目にしてシーズン2桁となる10号3ランを放ちました。さらに6回には佐々木俊輔選手