梅雨の時期、街のみなさんから聞こえてきたのは「髪」や「肌」などへのお悩みでした。どんな対策が必要なのでしょうか？【写真を見る】プロ実演！髪の広がりを抑えるヘアスプレー活用術梅雨の時期「ごわついたり広がったり…」髪の乱れが悩みの一つ山形純菜キャスター:梅雨の「髪の乱れ」について、街の人からは以下のような声が聞かれました。街の人「ごわついたり広がったり見た目に影響が…」「スタイリングしても結局戻っち