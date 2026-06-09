阪神は９日のソフトバンク戦（みずほペイペイ）に４―１０で完敗。公式戦としては昨秋の日本シリーズ以来となるセ・パ、ディフェンディング王者のマッチアップとなったが、強靭な鷹のフィジカルの前に虎はまたも投打で圧倒された。先発・才木浩人投手（２７）を筆頭とした投手陣は、５回までに計６発のアーチを浴び、大量１０失点。「ロッテ戦もそうでしたが、カウントを整えにいく球でやられている。今後どうしていくかはバッ