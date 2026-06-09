今回、Ray WEB編集部は、彼氏の浮気について読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞高熱でデートをドタキャンしてきた彼氏。しかし、共有のデリバリーアプリを見ると「高級寿司とシャンパン」を頼んでいることが発覚して！？違和感を感じた主人公は、彼の家を突撃します...！原案：Ray WEB編集部作画：みやまみいライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖「背高いの羨ましい〜」ぶ