今回、Ray WEB編集部は、彼氏の浮気について読者に話を聞いて漫画にしてみました。このあと、主人公が目にしたまさかの光景とは...！？原案：Ray WEB編集部作画：みやまみいライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】【最後にスカッと！】高熱でデートをドタキャンした彼氏。しかし、共有のデリバリーアプリで“まさかのもの”を注文していて...！？