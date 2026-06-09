モデルの水原希子が、タイで撮影した楽しそうな姿をアップした。バンコクを位置情報にタグ付けし、タイ語で「ありがとう」と投稿。思い出ショットを大量に披露した。胸元が開いたようなデザインの個性的なＴシャツ姿や、南国感あふれるボーダーのトップス姿など。現地のファッションやグルメなどを満喫したようだ。フォロワーから様々な言語で反響が寄せられ「美しい女の子、何を着ているの？」「世界のどこにいても可愛い