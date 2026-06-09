◆プロボクシング▽ウエルター級（６６・６キロ以下）８回戦〇磯谷大心（６回ＴＫＯ）シェ・ジュンイ●（９日、東京・後楽園ホール）元ＷＢＡ・ＷＢＣ世界スーパーウエルター級王者・輪島功一氏（８３）の孫で、ＷＢＯアジアパシフィック・ウエルター級２位の磯谷大心（２４）＝三迫＝が、シェ・ジュンイ（２１）＝中国＝を６回２分３７秒ＴＫＯで下して７連勝を飾った。戦績は磯谷が１１勝（７ＫＯ）３敗、シェが６勝（３