◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ソフトバンク１０―４阪神（９日・みずほペイペイ）阪神・才木浩人投手が３回５安打５失点、自己ワーストタイとなる３被弾で降板した。初回２死二塁、栗原に右翼席へ１８号２ランを運ばれ、２回１死には野村に左翼席ソロを浴びた。３回２死一塁からは、またも栗原に２打席連続で２ランを浴びた。「今年試合を壊したのは３回目なので、そっちの方が問題かなという感じ」と唇をかんだ。５失点