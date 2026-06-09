◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ソフトバンク―阪神（９日・みずほＰａｙＰａｙ）ソフトバンクは１〜５回に５イニング連続本塁打。チームの連続イニング本塁打のプロ野球記録は、６７年１０月１０日広島戦で２〜７回にマークした巨人の６イニング連続。５イニング以上の連続本塁打は２２年５月８日ＤｅＮＡ戦で５イニング連続の広島以来１１度目。パでは９１、０４、０８年に５イニング連続の西武に次いで４度目のタイ記録。