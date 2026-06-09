夏の定番アイテムとして毎年人気を集めるTIGORA（ティゴラ）のビーチサンダルに、世界中で愛される「PEANUTS」の限定デザインが登場します。スヌーピーやチャーリー・ブラウンなど、おなじみのキャラクターたちをデザインした特別モデルは、2026年6月初旬より順次発売。可愛らしさだけでなく、“裸足より気持ちいい”と評判の履き心地も健在です。ビーチやレジャーはもちろん、普