◇交流戦阪神4―10ソフトバンク（2026年6月9日みずほペイペイ）阪神は先発した才木浩人が初回から3イニング連続で3本塁打を許し、2番手・椎葉剛も2回で3本塁打。初回から5イニング連続本塁打、1試合6発。昨年の日本シリーズで1勝4敗と敗れた阪神が、またも力の差を見せつけられた。藤川球児監督は「カウントを取りにいくところというのは、この前のロッテのときもそうですけど、ちょっと長打を浴びている。これですね。